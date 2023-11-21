Федотов — о возможной работе Дзагоева в качестве тренера: «Все данные для аналитической деятельности у него есть»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможной работе Алана Дзагоева в качестве тренера.

«Новость только появилась. Все возможно. Такое решение принимает не только тренер, но и руководство. Почему Алан не может стать тренером? Все данные для аналитической деятельности у него есть. Он глубоко и хорошо понимает футбол. Но все-таки эти вопросы надо задать Алану», — сказал Федотов.

Ранее полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры