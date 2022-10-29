Федотов: «Ситуация показывает, что ЦСКА не хватает длины скамейки»

29 октября, 22:47
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог матча против «Локомотива» (1:0) в 15-м туре РПЛ.
— Вы считаете, что ЦСКА не хватает длины скамейки?
— Как показывает ситуация, не хватает. Мы об этом говорили, что не смогли, чуть-чуть с опозданием, потому что футболистам нужна адаптация. Как ни крути, не каждому дается с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то на то, чтобы развить свой потенциал, требуется значительно больше времени.
— ЦСКА впервые за долгое время провел суперматч. Это как-то помогает команде собраться?
— Есть такая футбольная истина: не забиваешь ты, забивают тебе. Она работала на все 100 процентов. Мы когда работали еще с Александром Михайловичем Побегаловым, создав ряд моментов, он всегда кричал: «Теперь очень-очень строго сзади». Вот так распоряжается футбольный бог. Если ты сделал что-то не так впереди, не забил, тебя за это накажут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования