Евсеев: «Журналисты должны готовиться к интервью, не люблю непрофессионализм»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к журналистам.

«Просто журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы, — цитирует Sport24 Евсеева. — А не так, просто для галочки. Если человек спрашивает — должен быть в теме. Не люблю непрофессионализм».

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая 2023 года. Ранее специалист был главным тренером «Шинника».

После двух туров РПЛ «Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице, воронежский клуб проиграл оба матча.