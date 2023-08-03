Евсеев: «Журналисты должны готовиться к интервью, не люблю непрофессионализм»

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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев рассказал о своем отношении к журналистам.
«Просто журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы, — цитирует Sport24 Евсеева. — А не так, просто для галочки. Если человек спрашивает — должен быть в теме. Не люблю непрофессионализм».
Евсеев возглавил «Факел» 1 мая 2023 года. Ранее специалист был главным тренером «Шинника».
После двух туров РПЛ «Факел» занимает 16-е место в турнирной таблице, воронежский клуб проиграл оба матча.