Главный тренер «Химок» Гогниев считает несправедливым удаление в матче против «Динамо»

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев назвал несправедливым удаление в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).
«Второй желтой карточки не было. Матом я не ругался, просто спросил — есть определенные спорные моменты, на которые нужно посмотреть правильно. Хотел это узнать, пообщаться. Грубых слов не говорил. Он (арбитр) потихоньку думал-думал-думал, и вторую желтую карточку дал. У нас есть видео, есть КДК, разберутся», — цитирует «РБ Спорт» Гогниева.
После первого тайма матча с «Динамо» Гогниев был удален за споры с судьей. Тренер вступил в диалог с главным арбитром Яном Бобровским. Судья показал Гогниеву желтую карточку, которая стала для специалиста второй в матче.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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