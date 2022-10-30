Главчич: «Химкам» нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность»

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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич считает, что команде нужно выиграть один матч для ощущения уверенности.
«После травмы, которую получил на „Локомотиве“, чувствую себя лучше. Я вспоминаю об этой ситуации и ноге, но самое главное для меня и команды, что я могу тренироваться и играть. Что касается команды в целом, у нас сейчас сложные времена, плохая ситуация в команде, нам очень тяжело играть. Нам нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность. Я верю и должен верить, что ситуация в команде нормализуется и мы начнем показывать результат. Команда в это также верит», — приводит слова Главчича Metaratings.ru.
«Химки» 29 октября проиграли «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ и продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице (9 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования