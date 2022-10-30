Главчич: «Химкам» нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич считает, что команде нужно выиграть один матч для ощущения уверенности.

«После травмы, которую получил на „Локомотиве“, чувствую себя лучше. Я вспоминаю об этой ситуации и ноге, но самое главное для меня и команды, что я могу тренироваться и играть. Что касается команды в целом, у нас сейчас сложные времена, плохая ситуация в команде, нам очень тяжело играть. Нам нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность. Я верю и должен верить, что ситуация в команде нормализуется и мы начнем показывать результат. Команда в это также верит», — приводит слова Главчича Metaratings.ru.

«Химки» 29 октября проиграли «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ и продлили серию без побед до 15 матчей. Команда находится на 15-й строчке в турнирной таблице (9 очков).