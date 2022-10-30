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Сегодня, 11:14

Главчич: «Химкам» нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность»

Полузащитник «Химок» считает, что команде нужно выиграть один матч для ощущения уверенности
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич считает, что команде нужно выиграть один матч для ощущения уверенности.

«После травмы, которую получил на „Локомотиве“, чувствую себя лучше. Я вспоминаю об этой ситуации и ноге, но самое главное для меня и команды, что я могу тренироваться и играть. Что касается команды в целом, у нас сейчас сложные времена, плохая ситуация в команде, нам очень тяжело играть. Нам нужно выиграть всего лишь один матч, тогда у нас появится уверенность. Я верю и должен верить, что ситуация в команде нормализуется и мы начнем показывать результат. Команда в это также верит», — приводит слова Главчича Metaratings.ru.

«Химки» 29 октября проиграли «Динамо» (1:6) в 15-м туре РПЛ и продлили серию без побед до 15 матчейКоманда находится на 15-й строчке в турнирной таблице (9 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-khimok-glavchich-nuzhno-vyigrat-vsego-lish-odin-match-togda-u-nas-poyavitsya-uverenn-1398746/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Неманья Главчич
0
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