Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал «СЭ» о том, в какой форме футболисты команды приехали на сборы после зимнего отпуска.

«План работы понятен. Игрокам уже понятно, через что им предстоит пройти, мы об этом говорили. Необходимый базовый уровень [работы] до начала сборов они сделали. Результаты тестирования позволяют начать сборы сразу, без втягивающих дней. Лишние килограммы? Какие-то небольшие отклонения есть, но это не критично. Думаю, день — два и все будет в норме», — сказал Галактионов «СЭ».

С 13 января «Локомотив» начал тренировочные сборы в ОАЭ.