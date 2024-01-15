Ахметов: «Трансфер в «Зенит» был предписан судьбой»

Новичок «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал свой переход в петербуржский клуб из «Краснодара».

«Мог ли представить, что окажусь в другом клубе? Нет. Никто не мог представить. Но на все воля Всевышнего, значит, так было уготовано и предписано судьбой. Уже два раза я мог подписать контракт с «Зенитом» ? на третий раз получилось, значит, это был мой удел», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

«Зенит» 9 января объявил о переходе 26-летнего полузащитника из «Краснодара». Он подписал контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. В текущем сезоне он провел за быков 21 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. До этого хавбек играл за ЦСКА и «Рубин».

«Зенит» (36 очков) занимает второе место в РПЛ после 18 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.