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Сегодня, 08:58

Новиков — о возможном назначении в «Нижний Новгород»: «Никакого предложения не поступало»

Мария Гусева
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Нестабильность связана в первую очередь с тем, что не реализуем моменты. Даже в тех последних четырех-пяти матчах, когда не мы могли выиграть, «Нефтехимик» имел большое преимущество: территориальное, игровое, по моментам превосходили соперника. Но не могли забить. Если реализация у нас поднимется до должного уровня, то не будет таких качелей, о которых вы говорите. Тогда будем бороться за самые высокие места» — цитируют «Известия» Новикова.

Специалист отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Никаких переговоров ни с одной командой премьер-лиги я не вел. Ни с кем не разговаривал. Это просто вброс. Не знаю, для чего и зачем. Не могу ответить на этот вопрос, потому что никакого предложения мне не поступало», — резюмировал он.

«Нефтехимик» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице первой лиги. В следующем туре клуб из Нижнекамска сыграет против «Енисея» 29 октября.

Источник: https://iz.ru/1416370/aleksei-fomin/obizhaiutsia-devochki-my-budem-dokazyvat-svoi-uroven
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