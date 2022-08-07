Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

7 августа 2022, 23:18

Галактионов: «Имели подходы к воротам «Сочи», из которых можно было что-то выжимать»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

«Начали игру достаточно неплохо. Контролировали мяч. Имели подходы к воротам соперника, из которых можно было что-то выжимать. К сожалению, пока у нас не совсем получаются определенные моменты для реализации игры в обороне. Пропустили два мяча. После этого стали «высоко» встречать соперника. Во втором тайме побежали вперед, раскрылись. У хозяев тоже были хорошие моменты. Мы свой гол забили, но на большее нас не хватило. Поздравляю «Сочи» с победой», — приводит слова тренера сайт нижегородцев.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Нижний Новгород» располагается на 12-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Сочи» 14 августа в гостях встретится с московским «Спартаком». «Нижний Новгород» в тот же день дома примет «Ростов».

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/83230/
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
Михаил Галактионов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» делят первое место и другие матчи
Садулаев: «Очень обидно, что не смогли дожать «Зенит»
Тренера ЦСКА Искакова дисквалифицировали на 3 матча за нецензурную брань в адрес судьи в матче с «Факелом»
Сергей Юран: «Мы перевыполнили задачу. Но так бывает...»
ЭСК РФС признала правильными все решения арбитра в матче ЦСКА — «Факел»
ЭСК РФС признала верным удаление Одоевского в матче «Ахмат» — «Зенит»
Соболев объяснил, почему не смог попасть в пустые ворота в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Степашин: «Крылышкам» не повезло, потому что первый тайм для «Динамо» был ужасный»

Генеральный директор «Пари НН»: «Не сомневаюсь, что Юран способен развивать молодых игроков»