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РПЛ

Сегодня, 12:19

Юран назвал главную тренерскую цель: «Я дойду до топ-клуба»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что пожелает себе в 2024 году.

«Самое главное, чтобы близкие были здоровы. А в работе надеюсь дойти наконец-то до цели, которую себе поставил. Я дойду до топ-клуба в любом случае, не сомневаюсь в этом. Просто не хочется время терять. Все-таки уже не 35», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

Ранее 54-летний тренер признался, что его раздражает, когда в клубы РПЛ приезжают малоизвестные иностранные тренеры.

Юран с апреля 2023 года возглавляет «Пари НН». Контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне РПЛ команда под его руководством одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и 8 матчей проиграла. В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место.

Источник: Чемпионат
Сергей Юран
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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