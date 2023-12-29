Goal: «Зенит» может приобрести защитника «Сантоса» Жоакима

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«Зенит» интересуется защитником «Сантоса» Жоакимом, сообщает издание Goal.
По словам источника, клуб из Санкт-Петербурга информировал «Сантос» об интересе к 25-летнему бразильцу и уже готовит свое предложение по трансферу. Сине-бело-голубые ждут, когда бразильская команда определится с ценой футболиста.
В нынешнем сезоне игрок провел 42 матча за «Сантос», в которых забил 1 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Портал Transfermakt оценивает Жоакима в 2 миллиона евро. Соглашение защитника с нынешним клубом рассчитано до конца декабря 2026 года.