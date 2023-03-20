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Сегодня, 21:47

Горлов после прихода в «Пари НН» перевел в молодежку Хазова, ранее следившего за дисквалификациями игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В «Пари НН» проводят проверку по факту появления в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:1) полузащитника Ярослава Михайлова, который не мог участвовать в игре из-за перебора желтых карточек, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сейчас в «Пари НН» за карточки игроков внутри команды отвечает Арнольд Слабодич, а в клубе — Александр Тришин. Если КДК РФС присудит «Пари НН» техническое поражение, то к функционерам могут применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения из клуба.

Отмечается, что ранее в «Пари НН» за статистику игроков относительно полученных карточек отвечал Антон Хазов, который по решению нового главного тренера Артема Горлова переведен в молодежную команду.

Нижегородцам грозит техническое поражение, поскольку Михайлов должен был пропустить матч из-за перебора желтых карточек.

Источник: https://metaratings.ru/news/gorlov-posle-prikhoda-v-pari-nn-perevyol-v-molodyozhku-khazova-ranee-sledivshego-za-diskvalifikaciyami-igrokov-237043/
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