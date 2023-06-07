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Тренер сборной Казахстана Адиев: «Зуев может нам добавить вариативности, участвуя в конкурентоспособном чемпионате»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал вызов полузащитника «Крыльев Советов» Александра Зуева на июньские матчи.

«Не могу сказать, что я сидел и ждал Зуева или другого игрока. Нам некогда о чем-то мечтать. У нас есть боеспособный коллектив, который доказывает свою состоятельность. Здесь появилась ситуация, что он сам принял решение получить гражданство Казахстана. УЕФА дал добро, и мы решили воспользоваться этим правом и позвать его на сборы. Александр Зуев вызван на июньские игры. Нам нужно познакомиться поближе, увидеть его в тренировочном процессе. На сегодняшний день считаем, Зуев может нам добавить вариативности, участвуя в конкурентоспособном чемпионате. Приедет на сбор, и будем думать, решать, смотреть», — цитирует Адиева Sport24.

7 июня Зуев в своем Telegram-канале сообщил, что получил гражданство Казахстана.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел 24 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-adiyev-zuyev-mozhet-dobavit-variativnosti-sbornoy-kazakhstana-uchastvuya-v-konkurentosposobnom-chempionate
Александр Зуев
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
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