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Сегодня, 18:24

Адиев считает, что защитник «Зенита» Алип соответствует уровню РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил уровень защитника казахстанской команды и «Зенита» Нуралы Алипа.

«Думаю, Алип соответствует уровню РПЛ и в случае чего на него будет спрос, если он решит покинуть «Зенит». Нуралы обладает неплохими качествами, здорово играет один в один. Кроме того, он довольно быстр для центрального защитника.
Оставаться в «Зените» или же искать новый клуб — лучше спросите у него. Он сам должен сделать выбор. Зная характер Нуралы, я уверен, что он будет бороться за место в составе «Зенита». Время еще есть. Алип — молодой, талантливый парень, который будет прибавлять в мастерстве», — приводит «РБ Спорт» слова Адиева.

В феврале «Зенит» арендовал Алипа у «Кайрата» до конца 2022 года с правом выкупа. 22-летний футболист принял участие в 18 матчах команды из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/magomed-adiev-alip-sootvetstvuet-urovnyu-rpl-na-nego-budet-spros-esli-on-reshit-ujti-iz-zenita/
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
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