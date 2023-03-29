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Карпин — о споре с Байрамяном: «Буду счастлив проиграть!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболист «Ростова» Хорен Байрамян.
Хорен Байрамян.
Фото ФК «Ростов»
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал о споре с полузащитником Хореном Байрамяном. Напомним, тренер и футболист заключили пари: если клуб финиширует в тройке, Карпин сбривает свои волосы, если нет, то Байрамян.

— У вас есть действующий спор с Байрамяном: если «Ростов» финиширует в топ-3, стрижетесь вы, если ниже — Хорен. Перед отъездом в сборную ваши позиции ухудшились — клуб уже второй.

— Как думаете, буду ли я счастлив проиграть этот спор?

— Конечно. Первое время можно не выходить из дома или носить головной убор.

— Ничего страшного! Буду счастлив. В этом споре я при любом исходе не в проигрыше. Поэтому и поспорил, ха-ха!

— У Хорика в случае поражения урон побольше.

— Да, там, наверное, получится не очень приятное зрелище!

— Все гадали, выпадет ли «Ростов» из топ-3, а вы, наоборот, поднялись. Удивлены, что так поменялся расклад сил?

— Я этому удивляюсь с начала сезона.

— То есть сюрпризом это не стало?

— Скажем так: сюрприз продолжается!

Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте здесь.

Валерий Карпин
Хорен Байрамян
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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