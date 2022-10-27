Семак о судействе в РПЛ: «Арбитры принимают не всегда последовательные решения. Им есть куда стремиться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о судействе в РПЛ.

«Судьи такие же люди. Они тоже принимают не всегда последовательные решения. К примеру, в одном матче судья принимает одно решение, в другом — тот же судья принимает другое решение. Нужно понимать, что и судьи могут ошибиться и трактовать один и тот же момент не всегда одинаково. И в этом отношении есть куда стремиться, чтобы был общий подход не только к судейству. Те моменты, если определенная степень борьбы допускается, то она должна всегда допускаться.

Какие-то моменты, конечно, требуют определенной доработки и опыта. Но я не могу сказать, что главная проблема российского футбола — это судейство. Конечно, ошибки есть и их достаточное количество, но так было всегда. Но, что касается ошибок, влияющих напрямую на результативность — с ВАР и без ВАР это абсолютно разные истории, на мой взгляд. Конечно, в плане быстроты принятия решений и пауз, которые возникают при определении спорных моментов — они иногда чрезмерно затянуты. В остальном это верный путь движения вперед», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне питерцы лидируют с 36 очками. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром» 30 октября.

29.10.2022 | Локомотив - ЦСКА