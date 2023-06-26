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Сегодня, 17:46

Главный врач «Динамо» рассказал о восстановлении защитника Майсторовича после травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, как проходит восстановление получившего травму крестообразных связок колена защитника Милана Майсторовича.

«С Миланом мы практически каждый день на связи. Все уже хорошо — он приступил к полноценной работе, физиологической разработке сустава и укреплению мышц после операции. Сустав чувствует себя хорошо и функционирует. Он уже спокойно крутит велосипед. Болезненности и отёка нет. Все идет по намеченному плану. Хорошо, что протокол выдерживается. Надеюсь, все уложится в наши конкретные сроки, классические для данного вида травмы, и через шесть месяцев он сыграет. В первой части сезона не сыграет? Будем надеяться на лучшее. В медицине не всегда 2+2=4. Будем смотреть на кондиции. Конкретно об этом можно будет поговорить по истечении трех месяцев. Где проходит восстановление? Мы решили, что ему легче будет добраться в Сербию и начать там восстанавливаться. Обсудили весь протокол с местными ребятами, кто занимается в лаборатории. В ближайшее время я тоже туда поеду — посмотрим его и уже перевезем сюда», — приводит слова Родионова «Чемпионат».

18-летний серб получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5150929-glavnyj-vrach-dinamo-rasskazal-o-vosstanovlenii-zaschitnika-majstorovicha-posle-travmy.html
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