Агент Шкурина заявил, что футболист хочет поменять чемпионат

Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал будущее своего клиента, белорусского нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина.

«Пока в отношении Ильи ничего не изменилось — надеюсь, что на этой неделе вопрос о будущем футболиста мы проясним с ЦСКА. Пока российский клуб не принял решение. Периодически общаемся с Романом Бабаевым, но значительных действий не происходит. На этой неделе будем принимать окончательное решение, а сам Шкурин хочет поменять чемпионат. На данный момент от ЦСКА полностью зависит то, как будет развиваться карьера Ильи в течение следующего года. Рассматриваются все варианты — трансфер и аренда», — приводит слова Исаева Sport24.

В сентябре 2022 года футболист был арендован «Маккаби» у ЦСКА до конца сезона-2022/23. За израильский клуб он провел 33 матча, забил 15 мячей и отдал четыре результативные передачи.