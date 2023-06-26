Главный врач «Динамо» заявил, что его общение с европейскими коллегами не изменилось

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, как проходит общение с европейскими коллегами.

«Как идет общение с европейскими коллегами? Ничего не изменилось. Врачи — во всем мире врачи. Никакого негатива никто друг к другу не испытывает. Все готовы всегда прийти на помощь. Если есть возможность обсудить какие-то вопросы по телефону — обсуждаем по телефону. Когда произошла трагическая ситуация с Миланом Майсторовичем, его пришлось оперировать за рубежом. Мы созвонились с коллегами. Доктор добрался, клиника приняла и прооперировала. Правда, из-за этого ему пришлось сразу же лететь в Сербию. После операции перелет растягивался бы вместо четырех часов на 13 часов, чего нам не хотелось», — приводит слова Родионова «Чемпионат».

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.