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Сегодня, 10:34

Глебов рассказал, как футболист «Ростова» забыл бутсы на матч в Москву

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов в разговоре с «СЭ» рассказал, как один из футболистов команды забыл бутсы на выезд в Москву.

«В «Ростове» год назад один из футболистов забыл бутсы на матч в Москву. Пришлось вызывать такси из Ростова в Москву, чтобы ему привезли бутсы. Это был не я, ха-ха. Товарищ мой забывал», — сказал Глебов «СЭ».

В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В этом сезоне ростовчане идут на 11-й позиции в РПЛ, набрав 17 очков за 15 туров.

Данил Глебов
ФК Ростов
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