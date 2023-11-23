Глебов рассказал, как футболист «Ростова» забыл бутсы на матч в Москву

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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов в разговоре с «СЭ» рассказал, как один из футболистов команды забыл бутсы на выезд в Москву.
«В «Ростове» год назад один из футболистов забыл бутсы на матч в Москву. Пришлось вызывать такси из Ростова в Москву, чтобы ему привезли бутсы. Это был не я, ха-ха. Товарищ мой забывал», — сказал Глебов «СЭ».
В прошлом сезоне «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
В этом сезоне ростовчане идут на 11-й позиции в РПЛ, набрав 17 очков за 15 туров.