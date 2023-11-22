Российский голкипер Рудаков объявил об уходе из финской «Хонки»

Российский вратарь «Хонки» Максим Рудаков попрощался с клубом.

«Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом все это время. Игроков, с которыми у нас было много замечательных моментов и тяжелых проверок характера, тренеров, которые приложили много усилий для того, чтобы я стал игроком, медицинский и физиоперсонал, которые заботились обо мне и болельщиков, которые поддерживали нашу команду. Пора двигаться вперед», — написал Рудаков в соцсетях.

27-летний голкипер выступал за финский клуб на правах аренды из «Ростова» с января прошлого года. Он провел за «Хонку» 66 матчей, пропустил 62 мяча и 24 раза отыграл на ноль.