Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:32

Российский голкипер Рудаков объявил об уходе из финской «Хонки»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский вратарь «Хонки» Максим Рудаков попрощался с клубом.

«Хочу поблагодарить всех людей, которые были рядом все это время. Игроков, с которыми у нас было много замечательных моментов и тяжелых проверок характера, тренеров, которые приложили много усилий для того, чтобы я стал игроком, медицинский и физиоперсонал, которые заботились обо мне и болельщиков, которые поддерживали нашу команду. Пора двигаться вперед», — написал Рудаков в соцсетях.

27-летний голкипер выступал за финский клуб на правах аренды из «Ростова» с января прошлого года. Он провел за «Хонку» 66 матчей, пропустил 62 мяча и 24 раза отыграл на ноль.

Футбол
ФК Хонка
0
Читайте также
Теннисист Федерер расплакался во время прослушивания арии в Цюрихе
Биография Елизаветы Туктамышевой: жизнь и карьера чемпионки мира и Европы
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Машкарин: «У Дзагоева с тренерством может получиться не хуже, чем у Черчесова»