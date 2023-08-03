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Сегодня, 01:42

Глебов: «Всегда хочу играть за сборную России, в любом матче»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов готов к выезду в Катар для сентябрьского матча сборной России.

«Если надо будет туда ехать, поедем. Главное, чтобы вызвали в национальную команду. А так — я всегда хочу играть за сборную, в любом матче, что мы и показали за последний год не раз. Главное, заслужить вызов и поехать, порадовать болельщиков своей игрой и результатами», — цитируют «Известия» Глебова.

Сборная России 12 сентября проведет товарищеский матч против сборной Катара. Игра пройдет в Дохе.

Источник: https://iz.ru/1553356/aleksei-fomin/nepriiatno-kogda-v-zapase-nakhodiatsia-tolko-molodye-igroki
Данил Глебов
Сборная России по футболу
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