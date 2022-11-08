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Сегодня, 11:54

Гленн Бейл считает, что Пиняев в будущем может перейти в «МЮ»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о будущем своего одноклубника Сергея Пиняева.

«Пиняев — большой молодец! Он может еще больше забивать и отдавать голевых передач. Сергей очень быстрый и против него сложно обороняться. В матче с «Торпедо» он мог бы больше и забить, и отдать. Пиняев в полном порядке! Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед». Почему нет? В будущем Пиняев мог бы там поиграть», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий провел за «Крылья Советов» 13 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glenn-bejl-predskazy-vayu-chto-v-budushhem-pinyaev-budet-igrat-v-myu/
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Гленн Бейл
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