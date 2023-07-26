Globo: ЦСКА и «Васко да Гама» не смогли договориться о трансфере Карраскаля

ЦСКА и «Васко да Гама» не договорились о трансфере полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля, сообщает Globo.

По данным источника, бразильский клуб сделал предложение по полузащитнику, но сумма, запрошенная ЦСКА, не соответствует их возможностям. Есть и другие заинтересованные в Карраскале клубы, но ни один из них не может заплатить те денег, которые просит московский клуб.

Также сообщается, что руководство бразильской команды считало, что больше всего колумбиец хотел приехать именно к ним.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейта» в феврале 2022 года. Прошлым летом армейцы выкупили 25-летнего колумбийца. За все время он провел за команду 47 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач.

Контракт Карраскаля с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее Globo сообщал, что агенты Карраскаля пытаются расторгнуть контракт игрока с ЦСКА.