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7 июля, 23:55

Глушаков о переходе в пляжный «Строгино»: «Я не заканчиваю карьеру. Решил для разнообразия поработать на песке»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Денис Глушаков.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков объяснил, почему решил принять участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».

В пятницу, 7 июля 36-летний футболист был внесен в заявку команды.

— Денис, твоя фамилия присутствует в заявке пляжного футбольного клуба «Строгино», как так получилось?

— Хочу сразу сказать, что я не заканчиваю карьеру, как многие могли подумать, — сказал Глушаков «СЭ». — На данный момент идут переговоры, и есть предложения от заинтересованных клубов, я интенсивно поддерживаю форму. Тренируюсь два раза в день, решил для разнообразия поработать на песке, ребятам понравилась моя игра и мы решили, что я могу провести в их составе три матча. Для ребят из «Строгино» буду своего рода дядькой, поддержу их, им будет приятно.

— Решил добавить своего песка на площадку?

— Мой песок блестящий (смеется), его легко будет отличить от песка на площадке, а если серьезно — это хорошая возможность попробовать себя в интересном виде спорта, открыть для себя что-то новое. Роналдиньо иногда играет на песке, чем я хуже? (Смеется). В любой момент, когда появится предложение, могу уйти, с этим не будет проблем. Медиалига сейчас на паузе, поэтому я решил, что смогу поиграть с ребятами на песке. Когда-то я был первым профессиональным футболистам, которые играли в медиалиге, пришло время поднимать пляжный футбол. Это очень сложный вид спорта, старые игроки тут не выдерживают, а значит я еще молодой и перспективный.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 19 июня нижегородский клуб объявил об уходе хавбека из команды по истечении срока действия контракта.

Денис Глушаков
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