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Сегодня, 09:15

Глушаков — о «Спартаке»: «Может, они готовились выиграть зимний Кубок в Катаре»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил результаты «Спартака» во второй половине сезона-2022/23.

«Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались, — сказал Глушаков «СЭ». — Может, они готовились выиграть зимний Кубок в Катаре, ха-ха! Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболистов забиты не тем. Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» — Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева. Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды — те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли».

Глушаков также считает, что спартаковский дух в команде пропадает.

«О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше», — добавил Глушаков.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.

Полностью интервью Глушакова «СЭ» читайте здесь

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
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