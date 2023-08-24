Глушаков — о продолжении карьеры: «Какие-то разговоры ходят, а так тренируюсь»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал «СЭ», как следит за футболом в статусе свободного агента.

«Слежу за чемпионатом России, безусловно. Обращаю внимание на все команды. Просто интересен чемпионат России, как и всегда был, потому что особо смотреть нечего. Когда будут конкретные предложения, буду разговаривать. Плюс-минус какие-то разговоры ходят, а так — работаю, тренируюсь и все», — сказал Глушаков «СЭ».

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона-2022/23.

В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».