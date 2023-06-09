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Глушаков: «Хочу возглавить «Спартак», ценю и люблю фанатов красно-белых»

Мария Гусева
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», рассказал об отношении к болельщикам красно-белых.

— Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Если вы про то, что они мне кричали что-то, то уже все выясняли, кто это делал — всем все ясно, — цитирует «РБ Спорт» Глушакова.

— Вы вернетесь в «Спартак» главным тренером?

— Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я еще жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю ее. Посмотрим, будет видно.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе московского клуба 36-летний полузащитник стал чемпионом России в сезоне-2016/17.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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