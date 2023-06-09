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Сегодня, 16:06

Агент Джорджевича: «Сочи» сделал предложение, которое нас не устроило, поэтому пока общаемся с разными клубами»

Алина Савинова
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Игорь Глушевич, представитель форварда «Сочи» Луки Джорджевича, прокомментировал отказ футболиста подписывать новое соглашение с клубом.

«Как я говорил ранее, «Сочи» сделали предложение, которое не устроило нас, поэтому посмотрим, готов ли клуб сделать его достаточно хорошим.
Пока же мы общаемся с разными клубами. Интерес из России? Все возможно», — цитирует Глушевича Sport24.

Черногорский футболист перешел в «Сочи» в 2022 году. В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел в составе сочинской команды 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Его соглашение с сочинцами рассчитано до конца июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-09-agent-dzhordzhevicha-sochi-sdelal-predlozheniye-kotoroye-nas-ne-ustroilo-my-obshchayemsya-s-raznymi-klubami
Лука Джорджевич
Футбол
ФК Сочи
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