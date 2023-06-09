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Сегодня, 15:29

Глушаков заявил, что российский футбол деградирует с 2018 года

Алина Савинова
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался об уровне российского футбола.

«Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее. Давайте смотреть объективно, какие были легионеры в то время — тот же Халк, например. Сейчас таких иностранцев у нас нет, поэтому уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Глушаков перешел в «Пари НН» в начале 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ 36-летний футболист провел 21 матч в составе команды из Нижнего Новгорода и отметился одним голом. Ранее он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив» и другие команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-glushakov-rossijskij-futbol-degradiruet-s-2018-goda/
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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