Глушенков: «Если наш футбол получит официальные игры в Азии — почему бы и не попробовать?»

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как относится к возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Самое главное — хоть где-то играть. Бороться за чемпионство, да, мотивация, но до этого всегда был дополнительный стимул — игра в Лиге чемпионов. Сейчас его нет. Еще и сборная играет товарищеские матчи. Вызов в национальную команду — шаг вперед для любого игрока, но хочется официальных игр. Если наш футбол получит их в Азии — почему бы и не попробовать?» — приводит Sport24 слова Глушенкова.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.