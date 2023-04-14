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Глушенков: «Если наш футбол получит официальные игры в Азии — почему бы и не попробовать?»

Алина Савинова
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Форвард «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как относится к возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Самое главное — хоть где-то играть. Бороться за чемпионство, да, мотивация, но до этого всегда был дополнительный стимул — игра в Лиге чемпионов. Сейчас его нет. Еще и сборная играет товарищеские матчи. Вызов в национальную команду — шаг вперед для любого игрока, но хочется официальных игр. Если наш футбол получит их в Азии — почему бы и не попробовать?» — приводит Sport24 слова Глушенкова.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-glushenkov-khochetsya-ofitsialnykh-igr-yesli-nash-futbol-poluchit-ikh-v-azii-pochemuby-i-ne-poprobovat
Футбол
Максим Глушенков
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