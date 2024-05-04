Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:32

Глушков: «Калешин, мне кажется, смотрит футбол не 24, а 25 на 7»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Акрона» Никита Глушков поделился мнением о работе под руководством главного тренера Евгения Калешина в «Балтике».

Футболист выступал за калининградский клуб с 2019 по 2020 год.

«На то время он уже внедрял то же, что Гвардиола в «Манчестер Сити», когда крайний защитник заходит в центр и играет как опорник. Потом через полгода он уже кричал, что скоро весь футбол придет к тому, что все будут играть персонально, один в один по всему полю, как это было раньше. И мы должны прийти к этому первыми и быть готовыми. Он постоянно смотрел Латинскую Америку, там тренеры прогрессивные, все время какие-то новые штуки изобретают, он оттуда много брал. Калешин, мне кажется, смотрит футбол не 24, а 25 на 7», — приводит Metaratings.ru слова Глушкова.

Глушков стал игроком «Акрона» в январе 2024 года. Его соглашение с тольяттинской командой рассчитано до конца сезона-2024/25.

Источник: Metaratings.ru.
Никита Глушков
Футбол
Евгений Калешин
2
0
Читайте также
Защитник «Металлурга» Яковлев: «В Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке»
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В США заявили о необходимости отказа Киева от части территорий
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Орещук: «Не могу сказать, что «Сочи» — претендент на вылет из РПЛ. Это будет неправильно»

Кечинов: «Спартаку» надо отдать все силы, чтобы выиграть кубок»