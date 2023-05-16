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РПЛ

16 мая, 13:15

Гогниев допустил, что смог бы возглавить «Спартак», несмотря на армейское прошлое

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Кем я вижу себя через три года? Тренером. Хочется добиваться чего-то. Хочу, чтобы моя идеология сработала. В «Алании» она сработала, но не сработала в «Химках». Хочется доказать себе и другим, что это не взбалмошный футбол, а вполне адекватный. Хотел бы я работать именно в РПЛ? Конечно, но, учитывая то, что мы показали в РПЛ, этот расчет кажется ненадежным. Руководитель, который принимает решение взять того или иного тренера, все-таки подумает брать меня или нет, потому что мой футбол связан с определенным риском. Но мы знаем, что тот, кто не рискует, не пьет шампанского», — сказал Гогниев «СЭ».

Также бывший наставник «Химок» рассказал, хотел бы он вернуться в ЦСКА в качестве тренера.

«Конечно. В ЦСКА, как я уже говорил, каждый тренер прогрессировал. Из тренеров, которые не прогрессировали, на моей памяти только Жорже. Олич?
— Ну, ему дали шанс. Как и Березуцкому. Олич — скорее исключение из правила. Смог бы я как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»? Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера — две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА», — добавил Гогниев.

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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