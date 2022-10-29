Гогниев прокомментировал замену Глушакова в матче «Химок» с «Динамо»

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев рассказал, почему решил заменить полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).
— Прокомментируйте замену Глушакова.
— Глушаков — такой же футболист, как и все остальные. Это решение тренера. Я не просто так самоутверждаюсь. Он очень сильный футболист, был когда-то игроком сборной, но мы живем здесь и сейчас, нужно не просто имя. Нужно каждому футболисту делать здесь и сейчас. Реакция Дениса была немножко неадекватной, неправильной. Я в праве поменять кого угодно в любой момент. Я не ошибся с заменой, Казанцев хорошо вышел. Мне нужны мотивированные футболисты, с горящими глазами. Вот ты один гол пропускаешь, а ты 14 матчей проиграешь, тяжело возвращаться. Но мы будем только сильней.
В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).
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