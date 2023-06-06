Гогниев: «Буду рассматривать предложения, как появятся»

Российский тренер Спартак Гогниев рассказал, что в скором времени готов вернуться к тренерской деятельности.

«Чем занимаюсь сейчас? Наслаждаюсь отдыхом с семьей. Соскучился ли по работе? Конечно, не хочется долгого простоя. Будут предложения, рассмотрю. Связывались со мной из «Динамо»? Нет, никто не звонил. Сейчас, после неудачи с «Химками» в РПЛ, наверное, боятся пока, переживают. Но это временно, буду рассматривать предложения, как появятся. Все будет хорошо», — цитирует Гогниева Legalbet.

Последним местом работы 42-летнего специалиста были подмосковные «Химки», которые он покинул в апреле 2023 года. Ранее Гогниев тренировал «Аланию».