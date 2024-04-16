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Сегодня, 15:24

Голенков — о борьбе «Ростова» за медали в РПЛ: «Главное, обезопасили себя от стыков. Дальше посмотрим»

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Форвард «Ростова» Егор Голенков рассказал о задачах команды на остаток сезона-2023/24 в РПЛ.

«Сейчас больше шансов побороться за медали, чем это было после первой части чемпионата? Главное, что обезопасили себя от стыков, у нас 34 очка. Дальше посмотрим», приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

На данный момент «Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 23 матчах.

21 апреля команда Валерия Карпина проведет домашнюю встречу со «Спартаком». Начало — в 20.30 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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