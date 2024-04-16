Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:34

Медведев — об инициативе Буффона: «Молодец, конечно! Закончил карьеру и предложил ворота увеличить»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Вратарь «Ростова» Никита Медведев в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о предложении экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона увеличить размер футбольных ворот.

По словам итальянца, с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет, и антропометрические данные игроков значительно увеличились.

«Буффон — молодец, конечно. Закончил карьеру и предложил ворота увеличить. Безусловно, я против этого. Допустим, играем в чемпионате с мячами Nike, а в Кубке играем с Аdidas. Они хорошего качества, но гораздо сильнее и быстрее летят. Еще ворота увеличить... Наверное, для болельщиков это будет хорошо в плане смотрибельности футбола и количества голов. Но именно для вратарей — нет. И так уже во время пенальти стой на линии, и не дай бог, шагнешь в другую сторону. Зажали уже со всех сторон! Ворота точно не надо увеличивать. Это уже исторически продумано», — сказал Медведев «СЭ».

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.

Джанлуиджи Буффон
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
0
Читайте также
«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии
Анастасия Крылова сыграла в популярном сериале «Трудные подростки»
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Шалимов: «Акинфеев извинился за пропущенный гол, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»