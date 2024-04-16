Медведев — об инициативе Буффона: «Молодец, конечно! Закончил карьеру и предложил ворота увеличить»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о предложении экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона увеличить размер футбольных ворот.

По словам итальянца, с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет, и антропометрические данные игроков значительно увеличились.

«Буффон — молодец, конечно. Закончил карьеру и предложил ворота увеличить. Безусловно, я против этого. Допустим, играем в чемпионате с мячами Nike, а в Кубке играем с Аdidas. Они хорошего качества, но гораздо сильнее и быстрее летят. Еще ворота увеличить... Наверное, для болельщиков это будет хорошо в плане смотрибельности футбола и количества голов. Но именно для вратарей — нет. И так уже во время пенальти стой на линии, и не дай бог, шагнешь в другую сторону. Зажали уже со всех сторон! Ворота точно не надо увеличивать. Это уже исторически продумано», — сказал Медведев «СЭ».

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.