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28 марта, 15:16

Вратарь «Пари НН» Нигматуллин: «Юран мне доверяет — это главное»

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Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин рассказал об отношениях с тренерским штабом клуба.

«Юран мне доверяет — это главное. Прошлой весной он доверился мне в сложный период, а для меня это очень важно. Хочу еще отметить нашего тренера вратарей Александра Гутеева. Я с ним поработал еще в «Волге», мы знакомы больше десяти лет. Гутеев хорошо знает меня, мой характерхарактер», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

«Пари НН» занимает девятое место, набрав 28 очков 20 матчах.

В текущем сезоне 32-летний Нигматуллин провел 19 матчей, в которых пропустил 16 мячей и 8 раз сыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Артур Нигматуллин
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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