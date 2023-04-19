Гончаренко рассказал, будет ли «Урал» продлевать контракт с Бикфалви

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, будет ли клуб продлевать контракт с полузащитником Эриком Бикфалви.

— Будет ли продлеваться контракт с Бикфалви?

— Тут такая же ситуация, что у ЦСКА с Акинфеевым. Если у него есть желание играть, мы за то, чтобы он оставался в команде.

Бикфалви выступает за «Урал» с 2017 года. Срок контракта 35-летнего румына с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 28 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.