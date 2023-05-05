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Сегодня, 16:43

Гордюшенко: «Карвальо мог бы подсказать футболистам ЦСКА, как действовать в неудобной ситуации»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко назвал своего любимого футболиста в составе московского клуба.

«Думаю, что Карвальо. Он был очень хорошим футболистом», — цитирует Гордюшенко Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, мог бы Карвальо сейчас помочь ЦСКА в качестве играющего тренера.

«Как играющий тренер Карвальо вряд ли помог бы ЦСКА, физиологию не обманешь. Плюс у него уже не тот возраст. Но подсказать футболистам, как действовать в неудобной ситуации, он мог бы, и это принесло бы огромную пользу клубу», — добавил экс-полузащитник армейцев.

Карвальо играл за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе московской команды бразилец провел 140 матчей, в которых отметился 26 голами и 45 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/gordyushenko-karvalo-mog-by-seichas-podskazyvat-futbolistam-cska-i-eto-prineslo-by-ogromnuyu-polzu-248632/
Астемир Гордюшенко
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