Савин рассказал о ходе строительных работ на стадионе на Восточной улице

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ходе строительных работ на стадионе на Восточной улице.

«Работы идут по графику. Компания-застройщик выполняет свои обязательства. Первый этап строительства завершен, все идет по плану. На все вопросы по поводу окончания работ на стадионе получаю один ответ: «Все будет в срок, указанный в документах. Никаких задержек сейчас нет. Не пытаюсь как-то уйти от ответа, просто не могу отвечать от лица застройщика. Некорректно с моей стороны озвучивать сроки», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской премьер-лиги, имея 13 очков в активе.