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Сегодня, 16:38

Савин рассказал о ходе строительных работ на стадионе на Восточной улице

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ходе строительных работ на стадионе на Восточной улице.

«Работы идут по графику. Компания-застройщик выполняет свои обязательства. Первый этап строительства завершен, все идет по плану. На все вопросы по поводу окончания работ на стадионе получаю один ответ: «Все будет в срок, указанный в документах. Никаких задержек сейчас нет. Не пытаюсь как-то уйти от ответа, просто не могу отвечать от лица застройщика. Некорректно с моей стороны озвучивать сроки», — приводит слова Савина Sport24.

После 25 туров «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в таблице российской премьер-лиги, имея 13 очков в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-prezident-torpedo-o-stadione-na-vostochnoy-ulitse-poluchayu-odin-otvet-vse-budet-v-srok-nikakikh-zaderzhek
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