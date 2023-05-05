Футболисту «Краснодара» Боржесу сделали операцию в связи с последствиями столкновения с Джикией

Хельсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

«Кади чувствует себя хорошо. 30 апреля у него была операция, а 9 мая врачи проведут плановый осмотр и еще раз обследуют игрока. Однако это не значит, что после этого Кади сможет вернуться в строй. Точные сроки восстановления дадут врачи, поэтому будем ждать вторника», — приводит Sport24 слова Алиска.

В матче 24-го тура против «Спартака» (3:4) Боржес столкнулся с защитником красно-белых Георгием Джикией и получил перелом лицевой кости.