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Сегодня, 22:15

Гордюшенко назвал трех лучших футболистов из тех, с кем играл в ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко назвал трех лучших футболистов, с которыми он играл в «армейском» клубе.

«Назову Еременко, также был Головин в порядке. Еще мне нравился Натхо с его мышлением на футбольном поле. Бибрас стоял спиной и видел, что происходит сзади. До того, как Натхо получал мяч, уже понимал, куда отдаст его дальше», — цитирует футболиста Metaratings.ru.

Гордюшенко выступал за ЦСКА с 2016 по 2019 год, включая аренду в «Тюмень». На данный момент он является игроком «Родины» из первой лиги.

Источник: https://metaratings.ru/news/golovin-eryomenko-natkho-gordyushenko-nazval-luchshikh-futbolistov-iz-tekh-s-kem-igral-v-cska-248752/
Астемир Гордюшенко
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