Гришин — о победе «Краснодара» над ЦСКА: «Сыграло тренерское решение Ивича»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче 18-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (0:1).

«Игра получилось хорошей. ЦСКА в первом тайме владел преимуществом, во втором «Краснодар» перевернул игру и перехватил инициативу. Если смотреть объективно, то во втором тайме «Краснодар» был лучше ЦСКА. Опасных моментов было немного, но вот этот угловой на последних минутах, вышел хороший розыгрыш, классный удар Кривцова. Игра вышла отличной, динамичной, практически без центра поля и очень порадовала посещаемость и атмосфера на стадионе. Думаю, игра шла к логическому завершению, к ничьей. С другой стороны, Ивич сделал три замены — и это тренерское решение сыграло. В случае с ЦСКА, то мы можем только гадать, получилось бы или нет. Как тренеры решили, так оно и сработало», — приводит слова тренера академии ЦСКА Metaratings.ru.

Также Гришин высказался о возможном усилении красно-синих в зимнее трансферное окно.

«Нужен опорный полузащитник. Надо брать мощного футболиста разрушительного плана. Дивеев должен поправиться. ЦСКА-то неплохо укомплектован, просто проблема была в том, что линия обороны выпадала. Мы не видели, чтобы ЦСКА играл одной линией обороны на протяжении нескольких матчей подряд. В схеме с пятью защитниками сыгранность и подстраховка особенно важна. Из-за этого ЦСКА во многом недобрал очков, пропуская практически в каждом матче», — подчеркнул специалист.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками находится на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 38 баллами лидирует в чемпионате России.