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Сегодня, 22:18

Горшков: «Удивлен, что «Зенит» второй, «Краснодар» по игре не впечатляет»

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился впечатлениями от игры петербуржцев в первой части сезона РПЛ.

«Удивило, что «Зенит» занял второе место по итогам 18 туров, — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова. — Последние годы «Зенит» был явным фаворитом чемпионата. Он и сейчас таковым остается, но в этой части сезона петербуржцам не хватило стабильности. Были поражения, и «Краснодар» воспользовался ситуацией». «Краснодар» — самая стабильная команда РПЛ? Я бы сказал: самая прагматичная. По игре «Краснодар» не впечатляет, но команда добивается результата".

«Зенит» с 36 очками после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые на 2 очка отстают от «Краснодара».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Горшков (футбол)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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