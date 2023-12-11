Трошечкин — о системе «весна-осень»: «Она удобнее и летом больше игр»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о возможном переходе РПЛ на систему «весна-осень».

«Я не понимаю, почему мы сейчас играем по другой, «европейской» системе. Говорили, что она создана для еврокубков. Но сейчас их нет и не предвидится, как говорится. Когда нас вернут, придется долго пробиваться в основную сетку через квалификацию, и то лишь некоторым клубам. Я думаю, есть смысл вернуться к старой системе — она удобнее и летом больше игр, а сейчас некомфортно играть. Лично мне тяжело было дышать в матче с «Зенитом». Потому что за неделю у нас была только одна тренировка на поле в Нижнем. И то в ускоренном режиме, было холодно. После этого на газон нас не выводили», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Также Трошечкин отметил, что клубы РПЛ находятся в неравных условиях.

«Богатые клубы могут выйти из положения. Тем, кто играет на юге, тоже легче. А нам на морозе подготовиться к игре невозможно, и это влияет на ход матчей. Лиге надо думать не только про конкретные матчи, когда выпадет снег или ударит мороз. Понятно, что мы сыграем и в холод, и на «каменном» поле, если потребуется. Но должны быть какие-то приемлемые условия для подготовки, а не так, как у нас», — подчеркнул хавбек нижегородской команды.

27-летний Трошечкин провел 17 игр в РПЛ-2023/24 и сделал 1 ассист.

«Пари НН» с 24 очками после 18 туров занимает 9-е место в чемпионате России.