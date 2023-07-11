Гойкович не считает уход Лички из «Оренбурга» предательством

Сегодня, 20:07
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал уход из клуба Марцела Лички.
«Можно ли расценивать уход Лички как предательство? Конечно, нет! Это просто футбол, работа. Человек выбрал для себя лучшую дорогу, клуб, в котором больше бюджет, больше зарплата, комфортнее условия. Каждый хочет работать там, где лучше. Все в команде отнеслись с пониманием. Да, жалко, потому что мы достигли хороших результатов и хотели продолжать. Все-таки он знает каждого в команде, мы провели много времени вместе, и с ним могло бы быть полегче. Но сейчас пришел новый тренер, нужно понять его требования и стараться повторить результат прошлого сезона», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».
Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.
В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.