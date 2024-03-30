Гойкович — об отказе продлевать контракт с «Оренбургом»: «Не думаю уезжать из России»

Боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал «СЭ», почему отказался продлевать контракт с клубом.

— Мне повезло — в «Оренбурге» все нормально. Просто здесь я уже почти четыре года. Принял решение что-то поменять. Четыре года в одной команде и городе — такого не было в моей карьере. Максимально — два с половиной года.

— Другие российские клубы не рассматриваете — или полностью хотите уехать из России?

— Вобще не думаю уезжать из России. Если будут какие-то предложения, конечно, буду рассматривать. Если буду доволен [условиями контракта], то почему не остаться? — сказал Гойкович «СЭ».

В текущем сезоне Гойкович провел 19 матчей в составе «Оренбурга». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.