Игрок «Факела» Магаль: «Горжусь этим сезоном. Хотелось бы подняться выше восьмого места»

Полузащитник «Факела» Руслан Магаль рассказал «СЭ», какой результат удовлетворит его по окончанию сезона.

«Мы хотим подниматься как можно выше и способны на это. Горжусь этим сезоном. Хотелось бы, чтобы мы были выше восьмого места. Думаю, это было бы неплохим результатом для команды», — сказал Магаль «СЭ».

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

31 марта в 22-м туре «Факел» дома примет «Оренбург».