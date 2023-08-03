Гранат назвал «Зенит» главным фаворитом сезона

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат считает, что «Зенит» остается фаворитом сезона-2023/24 в РПЛ.

«Зенит» дома является фаворитом против любого соперника. В последние сезоны на матчи с конкурентами они основательно настраиваются, выкладываются на все 100%. Не думаю, что ничья в Ростове станет дополнительным мотивирующим фактором. С уходом некоторых игроков игра сине-бело-голубых некоторым образом изменилась — сейчас не такая слаженная. Центр будет намного сильнее, если Вендел будет играть за петербуржцев. С уходом Малкома шансы конкурентов повысились, но я всё ещё считаю, что «Зенит» остаётся главным фаворитом сезона", — цитирует Граната RT.

В первых двух турах сезона «Зенит» набрал 4 очка. Команда Сергея Семака обыграла «Пари НН» (2:0) и сыграла вничью с «Ростовом» (1:1).